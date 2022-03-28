Otizme dikkat çekmek için vekillere mavi kurdele

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezine devam eden otizmli gençlerle, Algım Özel Eğitim Merkezi’ne devam eden çocuklar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne dikkat çekmek amacıyla bugün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret ederek, milletvekillerine kurdele dağıttı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, otizmli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla, otizmli çocuk ve gençler, ‘’Otizmle Tanış Farklılığa Alış ‘’ sloganıyla kendi hazırladıkları Dünya Otizm Günü’nün simgesi mavi kurdeleleri, grup toplantısında bulunan milletvekillerinin yakalarına taktı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle kabulünden dolayı Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye ve organizasyona öncülük eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a teşekkür etti.

Açıklamada, şu bilgiler de paylaşıldı:

“Otizm farkındalığına dikkat çekmek için 2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Otizm Farkındalık günü olarak ilan edilmiştir.

Günümüzde her 68 çocuktan biri otizm riskiyle doğmakta; 20 dakikada 1 çocuk otizm tanısı almaktadır.

Otizm bir eksiklik değil, aksine büyük bir farklılıktır. “