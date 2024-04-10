Otellerde bayram doluluğu

Kıbrıs Türk Otelciler Birliğine (KITOB) üye beş yıldızlı büyük tesislerin bayram tatilindeki doluluk oranlarının yüzde 83; küçük otellerin doluluk oranlarının ise yüzde 49 olması bekleniyor.

Toplam 106 üye otelin 12'sinde bayram boyunca yüzde 100 doluluk; 42'ninde ise yüzde 60-99 arasında doluluk oranı beklendiği kaydedildi.

Ercan 749 uçağa hizmet verecek

Ercan Havalimanı, Ramazan Bayramı süresince özel uçaklar hariç, tarifeli, charter ve ek seferler de dahil olmak üzere 749 uçağa ve binlerce yolcuya hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın ülkedeki bayram tatilini kapsayan 5- 14 Nisan tarihleri arasındaki 10 günlük sürede 375 gelen, 374 giden uçağa ev sahipliği yapacak.