Osman Keten’in “Belirlenmemiş ve Şekillenmemiş Öz” adlı retrospektif sergisi yarın Lefkoşa'ya taşınıyor

“DAÜ Sanat Günleri” kapsamında Ekim ayında Gazimağusa’da açılan Osman Keten’in 44 yıllık sanat serüvenini içeren “Belirlenmemiş ve Şekillenmemiş Öz” adlı retrospektif sergisi, yoğun istek üzerine Lefkoşa’ya taşınıyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya organizasyonunda, DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen serginin açılışı yarın saat 18:00’de, İsmet V. Güney Sergi Salonu’nda açılacak yapılacak.

Sergi 13 Ocak Cuma gününe kadar mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.

“DAÜ için sanat her zaman önemli bir değer olmuştur”

Serginin küratörlüğünü üstlenen DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya, retrospektif serginin sanatçının ilk günden bugüne yarattığı tüm eserlerine, külliyatına bakmak anlamını taşıdığını kaydetti.

Şonya, “Sanatçının yaşamı boyunca geçirdiği tüm evreleri, gelişim/değişim sürecini, ele aldığı konuları işleyiş biçimini ve onları farklı boyutlara taşımasını içeren sergide bu sürecin görünür olması önemsenmektedir. Bana göre Osman Keten yaratım süreci boyunca çok çeşitli yollardan ve aşamalardan geçmiş olsa da odağında hep insan olmuştur ve kendini/insanlığı sorgulamaktan hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Bu sorgulamada kimliğini, özünü ve benliğini hiçbir zaman yitirmemiştir. Son aşamada kendini daha çok belirgin eden öz-varlık, hiçlik-yokluk gibi kavramlar çevresinde dolanması ise yaşadığımız coğrafya ve sorunlar düşünüldüğünde kendini yeniden var etmenin bir yolu olarak gözükmektedir” dedi.