Osman Alkaş bu kez bir kadın hakları filmiyle Altın Portakal’da

Murat OBENLER

Ülkemizin televizyon ve sinemadaki gurur kaynağı sanatçıların başında gelen oyuncu Osman Alkaş bir kez daha Türkiye’nin önemli film festivallerinden Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde olacak.

Nadim Güç’ün yönettiği, Erdi Işık’ın yazdığı ve yazda Kastamonu Cide’de çekilen kara komedi türündeki “Mukadderat: Bir Kastamonu Hikayesi” filminde oyuncular Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Gülçin Kültür, Şerif Erol ve Sacide Taşaner ile birlikte rol aldı.

Yaz aylarında çekimleri yapılan filmde Sultan’ın (Nur Sürer) eşi Recep’i kaybetmesinden sonra yaşanan olaylar konu alınıyor. Altın Portakal’da bir kez daha kırmızı halıda boy gösterecek Osman Alkaş, başarılı kariyerine bir film daha eklemiş oluyor. Nadim Güç’ün yönettiği “Mukadderat: Bir Kastamonu Hikayesi” 5-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak Altın Portakal’ın Ulusal Uzun Metraj Yarışması bölümünde yarışacak.

Alkaş: “Bir kadın filmi, kadın hakları filmi olması vesilesiyle topluma güzel bir mesaj verilebilecek”

Filmle ilgili görüşüne başvurduğumuz Osman Alkaş , “Mukadderat filmini geçtiğimiz ay Kastamonu-Cide’de çektik. Deniz kıyısında çok güzel bir yer, müthiş doğası ve farklı insanları var. Öyle bir yerde ve çok güzel bir ekiple çalışmaktan çok mutluyum. Filmde bir manavı oynuyorum. Filmin baş karakteri Nur Sürer de ilk defa karşılıklı ve çok güzel sahnelerimiz oldu. Mukadderat yaşı ne isterse, kaç isterse olsun kadınların da dünyada en az erkekler kadar yaşama, çalışma, ekonomik özgürlüğünü elde etme hakkı olduğunu üstü kapalı bir şekilde ve espriyle birleştirerek anlatan bir film. Dolayısı ile bir kadın filmi, bir kadın hakları filmi diyebiliriz. O bakımdan ben filmin bu söyleminin de önemli olduğunu düşünerek kabul ettim. Güzel bir film çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Antalya Film Festivali’nde de yarışmaya katılmaya hak kazandı. Bu da ayrı bir mutluluk. Tabi ki bizim için senaryo yazarımız Erdi bey zaten ciddi olduğu için, halkı çok iyi tanıdığı için, bölgeyi çok iyi bildiği için çok da güzel yerinde ve hani deyim yerindeyse cuk oturan karakterler yaratmış. Tüm ekibe festivalde başarılar dilerim. İnşallah filmimiz ödül alacaktır. Almasa bile bir kadın filmi olması, kadın hakları filmi olması vesilesiyle topluma güzel bir mesaj verilebileceğini düşünüyorum” dedi.