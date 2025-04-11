Ortaokullar Arası Tarih Avcıları Yarışması yapılacak

Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali kapsamında Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği iş birliğinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Ortaokullar Arası Tarih Avcıları Yarışması 12 Nisan Cumartesi günü yapılıyor.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Desdemona Parkı'nda 10.00 ile 11.30 saatleri arasında yapılacak etkinlikte, 11 okul yarışacak.

Açıklamada, Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği’nin festival kapsamında düzenledikleri bu tür etkinliklerle çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı koymayı amaçladıkları belirtildi.