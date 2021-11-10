Ortaköy'de yangın

Lefkoşa, Ortaköy’de saat 12.00 sıralarında boş arazi içerisinde yangın çıktı. Yangının elektrik tellerinin ağaçlara temas etmesiyle çıktığı belirtildi. İtfaiye kısa sürede yangına müdahale etti. Kıb-Tek ekipleri bölgeye gelerek elektrik telleri ile temas eden ağacın dallarını kesti. YENİDÜZEN'e konuşan yurttaşlar benzer yangının yakın geçmişte de meydana geldiğini belirterek tedbir alınması için çağrıda bulundu.

İtfaiye arazide soğutma çalışması başlattı.

Bölgedeki elektri kesen KIB-TEK ekipleri, elektrik tellerine temas eden ağaç dallarını kesti.

Fotoğraflar Fehime Alasya