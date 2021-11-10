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Ortaköy'de yangın

Ortaköy'de yangın

Yangının elektrik tellerinin ağaçlara temas etmesiyle çıktığı belirtildi.

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Lefkoşa, Ortaköy’de saat 12.00 sıralarında boş arazi içerisinde yangın çıktı.  Yangının elektrik tellerinin ağaçlara temas etmesiyle çıktığı belirtildi. İtfaiye kısa sürede yangına müdahale etti. Kıb-Tek ekipleri bölgeye gelerek elektrik telleri ile temas eden ağacın dallarını kesti. YENİDÜZEN'e konuşan yurttaşlar benzer yangının yakın geçmişte de meydana geldiğini belirterek tedbir alınması için çağrıda bulundu.

 

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İtfaiye arazide soğutma çalışması başlattı.

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Bölgedeki elektri kesen KIB-TEK ekipleri, elektrik tellerine temas eden ağaç dallarını kesti.

 

Fotoğraflar Fehime Alasya

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