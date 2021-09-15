“Yığılmadan dolayı, bazı öğrenciler test yapamadı”

YENİDÜZEN

Yeni eğitim yılına önceki gün ilköğretimde çalan okul zili ardından dün sabah da orta okul ve lise öğrencileri ders başı yaptı.

İlkokullarda olduğu gibi orta okullarda da her okulun kendi prosedürüne göre uygulamalar farklılık gösterdi. Kimi okullar girişte 11 yaş grubuna giden 6. Sınıf öğrencilerinden de antijen test sonucu istendi. Kimi okullarda 6.sınıflarda antijen test sorulmadı.

YENİDÜZEN'in gözlemlediği tüm okullarda girişte öğrencilere sıcaklık ölçümü yapıldı.

Küçük Kaymaklı bölgesinde okullar yolu olarak bilinen bölgede yoğun bir trafik ve öğrenci akışı yaşanırken, zaman zaman trafik polisinin müdahale ettiğinde gözlemlendi.

İlkokullarda veli ve öğrencilerin özen gösterdiği maske ve hijyen Kuralı orta okullarda da öncelikli oldu. Okul yolundaki, kaldırımdaki öğrenci ve velilerin maskesini hiç çıkarmadığı gözlemlendi.

YENİDÜZEN, Okullar yolundaki Türk Maarif Koleji (TMK), Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Atleks Sanverler Ortaokulu'nda öğrencilerin ilk okul günü sevincine tanıklık etti...

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı:

“Yığılmadan, bazı öğrenciler test yapamadı”

Yeni eğitim yılının sıkıntılı başladığını ifade eden Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, öğrencilerin bir kısmımın yığılmadan dolayı antijen yapamadığını belirtti, “Her gün yeni bir karar ile karşı karşıya kalmak, kısa vadeli planlar kaos yaratıyor” dedi.

Elmalı, eğitimde ileri vadeli plan yapılmasının yaratılan kaos ortamını ortadan kaldırabileceğine değindi.

Özellikle pandemide bu dönemi daha az hasar ile atlatmak için geçici öğretmenler alınması gerektiğinin altını çizen Elmalı, 45 kişilik kalabalık sınıf sayılarının düşürülmesi için eğitime 12 Milyon TL ayrılması gerektiğine vurgu yaptı.

Polatpaşa Lisesi’nde 5 öğretmenin pozitif olduğuna ilişkin iddiaya da yanıt veren Elmalı, bu yönde bir bilgi almadıklarını, şu ana kadar görüştüğü kalabalık okullarda pozitif vakaya rastlamadıklarını belirtti. Elmalı, “Vadili İlkokulu’nda da birçok vaka vardı, aynı bölge insanıdır ve belli ki o bölgede bir bulaş söz konusudur. Bu bölgede daha hassas olunması gerek.” dedi.

“Her gün yeni bir karar ile karşı karşıya kalmak kaos yaratıyor”

Orta öğretim ve liselerde başlayan yeni eğitim yılını dün YENİDÜZEN’e değerlendiren Elmalı, özetle şunları dile getirdi:

“Yeni eğitim yılına sıkıntılı başladık. Süreç planlama yapılmadan ilerletilmeye çalışıyor veya kısa vadeli planlar yapılıyor. Antijen konusu yığılmalara neden oldu. Birçok veli dün antijen yaptıramadı, birçok bölgede kitler bitti. Bazı okullar Sağlık Bakanlığı’ndan okula antijen testi sağlayın talebine olumsuz yanıt aldı. Öğrencilerin bir kısmı antijen testi yapmadı. Her gün yeni bir karar ile karşı karşıya kalmak kaos yaratıyor.

Eğitim planlanırken biraz uzun vadeli düşünülmeli. 50 bin öğrenciden ve ailelerinden, 7, 8 bin çalışandan söz ediyoruz. Bir gün sonrası için günlük kararlar alınması tedirginlik, güvensizlik ve kaos yaratıyor.

Antijende en son nokta ‘haftada bir testinizi yapın, başka günlerde de yapılabilir’ dediler. Bu karar önceden alınsaydı her Perşembe veya her cuma yapan gruplardan oluşacaktı.”

“Bazı okullar hemşire dahi ayarladı ama…”

“Polatpaşa Lisesi hemşire dahi ayarladı fakat yine de olumlu cevap alamadı. Köylerdeki ailelerin merkezlere ulaşması zor olabiliyor. Bununla ilgili Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ile de girişimde bulunacağız. Bu konu ailelere külfet olmamalı.

“Devletin eğitim için bu döneme özgü 12 Milyon TL ayırma lüksü vardır, olmalıdır”

“Çok kalabalık sınıflarımız var. Lefkoşa Türk Lisesi’nde 45 kişilik sınıflar var. Öğretmenler çok tedirgin. Namık Kemal Lisesi’nde de tedirginlik söz konusudur. Bu alanlarda sosyal mesafeden söz etmemiz mümkün değil. Eğitim için ayrılan bütçe neredeyse yok, çok yetersiz. Eğitim öncelikli olmalı, başka alanlara ayrılan bütçelerin yarısı eğitimine ayırsalar çok daha güzel olur.

Bu dönemi daha az hasar ile atlatmak için geçici öğretmenler alınmalı, 45 kişilik sınıfların sayısı düşürülebilirdi. İhtiyaç duyulan öğretmen sayısını arttırdık. Pandemi döneminde 175 ek geçici öğretmene ihtiyacımız olduğunu söyledik.

Siyasi partilere son 2 yılda 34 milyon TL, din işlerine, külliye yapımı için, sabit radar alımı için kaynak bulabiliyorsa, eğitim için de bu döneme özgü 12 Milyon TL ayırma lüksü vardır, olmalı. Eğitim önemliyse bu hayata geçirilmeli. Devlet bir an önce bu konuda adım atmalı ve sağlık koşulları için girişim yapmalı. Kadrolu haricinde, sıradakileri sözleşmeli.”

25 bin 900 öğrenci dün sınıflarda yerini aldı

Dokuz aylık aranın ardından yaklaşık 26 bin öğrenci dün sabah çalan ilk ders ziliyle maske-mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde sınıflardaki yerini aldı.

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 34 kamu ve 11 özel olmak üzere toplam 45 okulda öğrenim gören yaklaşık 22 bin ortaokul ve lise öğrencisi; Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 900 meslek lisesi öğrencisi, yeni eğitim-öğretim yılına başladı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk COVİD-19 vakasının görüldüğü 2020 Mart ayından bu yana yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim modeline geçilmişti. 2020 yazında vakaların sıfırlanmasının ardından sonbaharda 2020-2021 eğitim-öğretim yılına başlanmış, ancak vakaların artması sonucu eğitime yılbaşından sonra yine online olarak uzaktan devam edilmişti.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 111 kamu ve 14 özel okul olmak üzere toplam 125 okulda öğrenim gören yaklaşık 24 bin öğrenci de önceki gün ders başı yapmıştı.

2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı programına göre, ilk ve ortaöğretimde yarıyıl tatili 1-13 Şubat 2022 arasında yapılacak. 14 Şubat 2022 Pazartesi günü, 2021-2022 Öğretim Yılı ikinci dönemi başlayacak.

Öte yandan Covid-19 önlemleri kapsamında 12 yaşını doldurmuş öğrenciler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecekler.

Ayrıca okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde her 14 günde bir, aşısız olmaları halinde her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecekler. Okul çalışanlarına ve öğrencilerine Sağlık Bakanlığı tarafından rastgele test de yapılacak.

(TAK)

Eğitim ‘kuyrukta’ başladı