Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne ilişkin tezkere Meclis gündeminde…

Öztürk: Toplum, herkes için önemli

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, yasa önerisinde cezaların yükseltilmesine yönelik ortak çalışma yapıldığını söyleyerek, toplum için önemli, herkesin önceliği olduğunu söyledi.

Öztürk, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Çeler: Cezaların caydırıcı olmasını arzu ediyoruz

TDP Milletvekili Zeki Çeler, yapılan değişiklikle cezaların caydırıcı olmasının arzu edildiğini söyledi.

Eski yasada arabadan sigara izmariti atmanın cezasının maksimum 1 yıl hapis veya 50 TL olduğunu aktaran Çeler, yeni düzenlemeye göre hapis cezasının 3 yıla, para cezasının ise brüt asgari ücretin 10 katına çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Çeler, orman yangınlarına sebebiyet verecek fiillerde bulunan kişilere 3 yıla kadar hapis, asgari ücretin 10 katına kadar para cezası veya her iki cezaya birden çarptırabileceğini dile getirdi.