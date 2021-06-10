Meclis’te gündem ‘yerel yönetim’

Evren: Mali durum incelenecek, Savcılığa aktarılacak

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üzerinde çok uzun zamandır çalışıldığını, ancak farklı nedenlerle devamlı olarak kadük olduğunu söyledi.

Yeni düzenlemeye göre; mali durumu sıkıntıya giren herhangi bir belediye ile ilgili 6 kişilik Çalışma Komitesi’nin oluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Evren, söz konusu komitenin belediyenin ekonomik-mali durumunu inceleyerek, konuyu Savcılığa aktarılabileceğini belirtti.

Evren, daha önce böyle bir uygulamanın olmadığını kaydetti.

Çalışmada belediyelerin borçlanmasına sınırlama, ödeneklere de kısıtlama getirilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Evren, aynı zamanda belediyelerin işletme ve döner sermaye kuruluşları kurmalarına da Sayıştay denetimi getirileceğini söyledi.

Evren, bu adımla birlikte mali disiplinin sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Harçlarla ilgili yeni bir uygulamaya gidildiğini dile getiren Evren, yeni düzenlemeye ilişkin detaylı bilgi paylaştı.

Özyiğit: Seçimle gelen, seçimle gider

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, yasa çalışmasını önceden detaylı inceleyebilmek istediğini söyledi, bu konuda hükümeti eleştirdi.

Yasa taslağı hazırlık aşamasında Belediyeler Birliği ile ne kadar çalışıldığını soran Özyiğit, Belediyeler Birliği’ni de ‘farklı görüşe sahip olmasına bakmadan, tüm belediyeleri temsil etmesi gerektiği’ konusunda uyardı.

Özyiğit, belediyeler reformunun gerektiğinin yıllardır konuşulduğunu hatırlatarak, “28 belediye vardır, sayı fazladır. İşlevsel bazda yeterince verimlilik alınmıyor. Nasıl şekil verebiliriz, konuşalım” dedi.

Bu konuda ortak akıl, en geniş fikir birliği ile hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Özyiğit, yasa çalışmasındaki eleştirdiği noktaları aktardı.

Özyiğit, yasa çalışmasında ‘bir belediye ile ilgili mahkemenin emri verilmesi halinde geçici olarak, yönetimin bakanlığa devredilebileceğine’ yönelik maddeye karşı olduğunu açıkladı.

Türkiye’de seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atandığını hatırlatan Özyiğit, “Suç sabit olup, mahkum olursa görevden alınabilir. Onun dışında, sırf o belediye başkanı sizden değil diye görevden alacaksınız buna karşıyız” şeklinde konuştu.

Özyiğit, hem belediye başkanları hem de meclis üyelerinin seçimle geldiğini, ancak seçimle görevden ayrılabileceğini dile getirdi.

Belediye sayılarını azaltacak, kapsamlarını çoğaltacak belediye reformunun ele alınması gerektiğini ifade eden Özyiğit, İçişleri Kutlu Evren’e seslenerek, “Merkezi hükümet, yerel yönetimlere destek verirken, o belediyelerin işlevselliklerini göz önünde bulundurmak zorundasınız” dedi.

Rogers: Yerel yönetim etkin ve özerk çalışmalı

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, yasa tasarısının ivediliğine desteklerinin olumlu olacaklarını, komitede yasanın içeriğiyle ilgili gerekli katkıları yapacaklarını söyledi.

Rogers, yerel yönetimlerin etkin ve özerk şeklinde çalışılması gerektiğini söyledi.