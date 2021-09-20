Orkun: Yakıt numune sonuçları limit altında

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Meftun Orkun, Teknecik’ten alınıp, Mersin’e analize gönderilen yakıt numunelerinin limit altında olduğunu açıkladı.

Orkun, düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye’deki laboratuvardan gönderilen sonuçları paylaştı. “Burada saklanan bir şey yok, test sonucu burada” diyen Orkun, “Tahliller iki firmaya götürüldü, yapılması gereken tüm sonuçlar yapıldı.

Konunun uzmanları, yani Kıb-Tek, numune sonuçlarını inceleyecek.” şeklinde konuştu.

Orkun, sonuçların Yüksek Yönetim Denetçisi ile de paylaşıldığını kaydetti.

Orkun’un açıklaması özetle şöyle:

Analizler, Mehmet Baturay başkanlığında Mersin’de bulunan firmaya götürüldü. Numuneler teslim alındı, Gebze’ye aktarıldı. İleri teknik araştırma yapıldı, akşamüzeri sonuçlar bize verildi. Tarafların bilgisine getirildi. Başbakan’ın bize verdiği göreve istinaden süreç başlayıp, bitti. Analizlere bakıldığında, yakıt akışkanlığına yönelik tüm değerlerin limit altı olduğuna yönelik bilgi verildi.

Görevimizi yerine getirdik. Teknik olarak değerlendirme durumumun yok. Tahliller iki firmaya götürüldü, yapılması gereken tüm sonuçlar yapıldı.

Konunun uzmanları, yani Kıb-Tek, numune sonuçlarını inceleyecek. Sonuçlarını Yüksek Yönetim Denetçisi ile de paylaştık.

Hulusioğlu: Analizler yeterli mi, yetersiz mi değerlendireceğiz Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise laboratuvardan çıkılan sonuçların paylaşıldığını belirterek, raporların Yeşil Barış Harekatı ve El-Sen’e gönderildiğini ifade etti. Hulusioğlu, sonuçlardan sonra analizlerin yeterli mi yoksa yetersiz mi olduğuna ilişkin düşüncelerinin de yapılacak inceleme sonrası kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.