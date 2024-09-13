Örgütler Güzelyurt’taki işçiler için harekete geçti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve İnsan Hakları Platformu’nda toplanan örgütler, narenciye işçilerini ziyaret ederek, yaşam koşullarını ve acil ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.

YENİDÜZEN’e konuşan CTP İlçe Başkanı Gulamkadir, Güzelyurt’ta bulunan narenciye işçilerine örgütler tarafından hukuki ve sağlık yardımı sağlanacağını belirtti, işçilerin haklarını koruma amacıyla uzun vadeli hukuki destek de sunulacağını da kaydetti.

İnsan Hakları Platformu, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, Mülteci Hakları Derneği, CTP, TDP, Bağımsızlık Yolu, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KAYAD, Çalışan Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği, UBP DP YDP hükümetinin imzasıyla Cypfruvex tarafından 3.ülkeden getirilen işçilerin pasaportlarına el konması, maaşlarının ödenmemesi, sağlıksız koşullarda barınması gibi sorunlarla Güzelyurt’ta ortaya çıkan ve ciddi insan ticareti bulgularını barındıran skandal karşısında toplanan örgütler kampı yerinde inceledi.