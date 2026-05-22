"Kılıçdaroğlu'nun görevi başladı, genel merkeze gidecek"

Türkiye'de mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığı görevine geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez, "CHP genel başkanı neredeyse, genel merkez oradadır. Şüpheniz olmasın ki gidecek" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun MYK'da görevlendirmeler yaptığı haberlerinin doğru olmadığını aktaran Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesindeki bir sorun nedeniyle açıklama yapamadığını söyledi.

Danışman "Birazcık sesi toparlanmış olursa çıkışta kısa bir açıklama yapabilir. Uzun bir basın toplantısı değil ama bir bilgilendirme yapabilir" dedi.

Sönmez, görevin Kılıçdaroğlu'na yapılan tebligatla başlamadığını savundu ve "Dünkü mahkeme kararı ile görev başladı. Parti meclisinin, genel başkanın dün itibarıyla görevi başladı" dedi.

"Asıl siyaset yapma amacı toplumun sorunlarına çözüm üretmek olacağını söyleyen basın danışmanı Kılıçdaroğlu için "En kısa sürede fiilen de genel merkez binasında çalışmalarına başlayacak" diye konuştu.

Bu arada, CHP'nin "mutlak butlan" kararının ardından mahkemeye yaptığı itirazın reddedilmesinden sonra icra müdürlüğü heyeti Kemal Kılıçdaroğlu'na kararı elden tebliğ etti.