“Cinsel saldırı, cinsel taciz ve 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı ve darp” suçlamalarıyla tutuklanan L.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Soner Şaban zanlı hakkında iddiaları aktardı.

Polis, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir okulda öğretmen olarak çalışan zanlının, 2025-2026 yılları arasında ders verdiği 5 öğrencisine yönelik “Çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, ve darp” suçlarını işlediğini söyledi.

Polis, şikâyetin 19 Mayıs’ta yapıldığını zanlının aynı gün Girne Limanı’ndan çıkış yaparken tutuklandığını mahkemeye hatırlattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek yapmış olduğu davranışları şakalaşma mahiyetinde olduğunu beyan ettiğini belirtti.

“Davranışların, şakalaşma olduğunu savundu”

Polis, mesele ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, okulda öğretmenlerden, öğrencilerden, ayrıca velilerden ifade alındığını kaydetti. Polis, müşteki 5 erkek öğrencinin de sosyal hizmet görevlileri eşliğinde ifadesinin alındığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda bulunup emare olarak alınan cep telefonunun PGM Data İnceleme Şubesine incelenmek üzere gönderileceğini kaydetti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, TC vatandaşı olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin atamalar için Türkiye’ye gitmek istediğini, kaçma niyetinin olmadığını, öğrencilerin ailelerinin ifadelerinde doğruyu söylemediğini, müvekkilin şefkat ve sevgiyle öğrencilerine sarıldığı savunmasında bulundu.

Yargıç Şevket Gazi zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.