DAÜ, TÜSEB KKTC Panel ve Çalıştayı’nda temsil edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen panel ve odak grup çalıştayında, farklı fakülte ve birimlerden öğretim üyeleriyle temsil edildi.

DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bilimsel araştırma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde yer alan TÜSEB Panel ve Çalıştayı, sağlık alanındaki ulusal araştırma çağrıları çerçevesinde KKTC akademisyenlerini bir araya getirdi.

Etkinliğin açılış programının ardından düzenlenen panel, Prof. Dr. Murat Özgören’in moderatörlüğünde yapıldı. Panelde TÜSEB temsilcileri Ahmet Zengin, Batuhan Yeşilyurt ve Fatih Karademir tarafından kurumun sağlık alanında desteklediği araştırma temaları, başvuru süreçleri ve KKTC akademisyenlerine yönelik iş birliği olanakları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Paneli, DAÜ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Eda Becer, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Kimya Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gazi, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Tüzmen ile DAÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mümtaz Güran takip etti.

Programın öğleden sonraki bölümünde ise, TÜSEB Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Sarğın’ın yürütücülüğünde odak grup çalıştayı yapıldı.