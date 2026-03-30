Önümüzdeki üç gün yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki üç gün, yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.

Dairenin haftalık hava tahmin raporuna göre, hava, perşembeye kadar yer yer sağanak perşembe günü gök gürültülü sağanak diğer günlerde parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında seyredecek.

Genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvetli, çarşamba ve perşembe günleri ise yer yer fırtınamsı rüzgar da bekleniyor.