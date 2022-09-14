Meteoroloji Dairesi’nin 15-21 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde hava açık ve az bulutlu olacak.

Sıcaklık iç kesimlerde 33-36 derece, sahillerde 29-32 derece dolayında seyredecek.

Bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, hava kütlesi etkisi altında kalacak. Bu periyotta rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.