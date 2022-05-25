Ongun Talat uyardı: Tüm kişisel veriler TC’ye devrediliyor

CTP Milletvekili, Hukuk Siyasi İşler Dış İlişkiler Komitesi Başkan Vekili Ongun Talat, E-Devlet protokolleri ile tüm kişisel verilen Türk-Sat aracılığıyla Türkiye’ye devredilmek istendiğini açıkladı, “Tehlike büyük” uyasında bulundu.

Talat, söz konusu protokollerin geçtiğimiz dönemde muhalefetin komitedeki eşit temsiliyeti nedeniyle onaylanamadığını da hatırlattı.

Söz konusu protokolün yarınki komite toplantısında gündeme geleceğini ifade eden Talat, “Direnmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Talat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Yarın Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinin gündeminde Türkiye Cumhuriyeti ile daha önce imzalanmış olan ancak geçtiğimiz yasama döneminde muhalefetin komitedeki eşit temsiliyeti nedeniyle onaylanamamış E-Devlet protokolleri var.

Bu protokoller uyarınca inşaatı şu anda tamamlanmak üzere olan tüm bilgilerin toplanacağı bir veri merkezi kuruluyor. Bu veri merkezinin kontrol ve yönetimi ise tamamen Türk-SAT’a devrediliyor.

Bunun anlamı şu; e- devlet kapsamında yer alacak olan yurttaşlıktan tapuya, hasta bilgilerinden vergi mükelleflerinin kayıtlarına, maliyeden gümrüğe, hatta gözümüz gibi sakındığımız yargıya kadar tüm alanlardaki verilerimiz Türk -Sat aracılığıyla resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim ediliyor. Yani devletin egemenlik alanındaki asli unsurlardan bir tanesini daha resmen devretmiş oluyoruz...

Bilgiyi elinde tutan iktidarı da elinde tutar. Hal böyleyken bizden halkımızın ve kurumlarımızın tüm bilgilerini başka bir devletteki meçhul ellere verilmesine onay vermemizi bekliyorlar...

Elbette direnmeye devam edeceğiz…

Bu teslimiyetçiliğin köklerini bu topraklardan kazıyana kadar...