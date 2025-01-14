"Önemli olan nokta, Tatar'ın şartsız bir şekilde masaya geri dönmesi"

Kıbrıslı Rum eski müzakereci Andreas Mavroyannis, “Haravgi” gazetesine Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteye göre Mavroyannis, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına dair bazı olasılıkların ve olanakların olduğunu söyledi.

Mavroyannis, önemli olan noktanın, Kıbrıs Türk tarafının ve Kıbrıslı Türk "lider" Tatar’ın, ön koşulsuz ve şartsız bir şekilde müzakere masasına geri dönmesi olduğunu belirtti.

Müzakere masasında, BM tarafından belirlenen çerçeveden de söz eden Mavroyannis, Türk tarafının aniden "iki devlete dayalı çözüm" söylemini sonlandırmasını beklemediğini ifade etti.

Mavroyannis sözlerinin devamında, “Bunu söylemeye her türlü hakları var, yeter ki müzakerelerin yeniden başlaması için bunu ön koşul olarak ortaya koymasınlar” ifadesini de kullandı.

Kıbrıs'ın kuzeyindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıfta bulunan Mavroyannis, müzakereler konusunda şu an bir şey olmaması durumunda bazı durumların değişeceği görülen adanın kuzeyindeki cumhurbaşkanlığı seçimleri beklemeleri gerekeceğini belirtti.

Mavroyannis, Tatar dışında başka birinin kazanması durumunda bazı değişikliklerin olabileceğini de ifade etti.

Başka birinin seçilmesi durumunda bunun tek başına, çizgide değişiklik anlamına gelip gelmeyeceği şeklindeki soru üzerine Mavroyannis, her zaman Türkiye’nin sözünün geçtiğini, başka birisinin kazanmasıyla Türkiye’nin mevcut pozisyonundan uzaklaşacak bir boşluk açabileceğini ileri sürdü.

Mavroyannis’e, BM Genel Sekreteri'nin raporlarında eşit mesafeyi korumasının geçerli olup olmadığı da soruldu. Mavroyannis, Kıbrıs Rum tarafının genelde kullandığı "Genel Sekreter'in raporlarında eşit mesafeyi koruduğu yönündeki söylemin" geçerli olmadığını; bunun, çok da trajik olmayan bilindik bir konu olduğunu da belirtti.

Mavroyannis, ayrıca BM Genel Sekreteri'nin raporlarının, Kıbrıs ile ilgili değil, BM’nin Kıbrıs’taki çalışmalarıyla ilgili olduğunu söyledi.

Mavroyannis açıklamasında ayrıca, BM’nin kendilerine karşı olduğuna inanacak şekilde olayları dramatize etmemeleri gerektiğini de belirtti.