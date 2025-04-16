"Önder'in hayati tehlikesi sürüyor"

Aort damarı yırtılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Önder'in sağlık durumundaki son gelişmelere dair hastaneden açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, "12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder kalp dolaşım destek cihazı eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır, hayati tehlikesi halen devam etmektedir. " denildi. Önder'e 10 dakika kalp-akciğer masajı yapıldıktan sonra dolaşım sağlandığı dile getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve Kalp – Akciğer masajı eşliğinde 15.04.2025 saat 22.41 sularında Hastanemiz Acil Ünitesine ulaştırılmıştır.

Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren Kalp – Akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip I Aort Diseksiyonu (Kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir.

Takiben 23.05’ de yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35’ de operasyon başlamıştır.

Ameliyatta aort diseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır.

Ancak bu kadar büyük bir diseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroner içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır.

On iki saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır.

Hayati tehlikesi halen devam etmektedir.