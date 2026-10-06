Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), grevin devam ettiğini açıklayarak, son bir yılda 5 personelin elektrik arkı sonucu meydana gelen kazalarda yanmasına dikkat çekti. Sendika, seçim yasaklarının başlamasına saatler kala KIB-TEK’te terfi yapılmasına karşı çıkarak, çalışanların güvenliğinin sağlanması, terfilerin durdurulması ve münhalsiz, sınavsız istihdam yapılmaması çağrısında bulundu.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), KIB-TEK’te devam eden greve ilişkin açıklama yaparak, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli hale getirilmesini istedi.

EL-SEN Yönetimi, son bir yıl içerisinde 5 personelin elektrik arkı sonucu yanarak kazalara maruz kaldığını belirterek, bu durumun iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması gereken önlemlerin aciliyetini ortaya koyduğunu kaydetti.

Sendika, “Çalışanlarımızın can güvenliğinin sağlanması ve güvenli çalışma koşullarının oluşturulması, EL-SEN açısından öncelikli sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

“Terfileri durdurun”

EL-SEN, seçim yasaklarının başlamasına saatler kala KIB-TEK’te terfi yapılmasına yönelik uygulamaya karşı olduklarını açıkladı.

KIB-TEK yönetimi ile Başbakan Ünal Üstel’e seslenen sendika, “Önceliğiniz emekçinin can güvenliği olmalıdır” diyerek dört maddelik çağrı yaptı.

EL-SEN; çalışanların güvenliğinin sağlanmasını, terfilerin durdurulmasını ve münhalsiz, sınavsız istihdam yapılmamasını istedi.

Sendika ayrıca KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi Barış Tilki ile görevlendirme yoluyla Personel Şube Amirliği görevini yürüten Mustafa Harutoğlu’nun görevden alınması çağrısında bulundu.

“Mücadelemizi sürdüreceğiz”

EL-SEN açıklamasında, çalışanların güvenliği, emeğin korunması ve kamu hizmetinin sağlıklı şekilde yürütülmesine yönelik mücadelenin devam edeceği belirtilerek, “EL-SEN olarak çalışanlarımızın güvenliği, emeğin korunması ve kamu hizmetinin sağlıklı şekilde yürütülmesi konularındaki mücadelemizi sürdüreceğiz” denildi.