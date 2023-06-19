“Önceliğimiz, müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, Yunanistan’da yayımlanan “To Vima” gazetesine verdiği demeçte, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına verdiği büyük önemi yinelediği haber verildi.

Alithia gazetesinde, “Başkan: Erdoğan’ın Seçilmesinin Ardından Olumlu Gelişmeler Yaşanmasını Umuyorum- Kıbrıs Sorunundaki Çıkmazın Aşılması Hristodulidis’in Büyük Önceliği” başlıklarıyla Hristodulidis’in açıklamalarına geniş yer ayırdı.

En büyük önceliğinin Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi olduğunu yineleyen Hristodulidis, özellikle çıkmazın aşılması hedefi taşıyan mevcut konjonktürde, AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif ve öncü bir şekilde müdahil olmasına dair önerisini de bu bağlamda geliştirdiğini söyledi.

Ülke yönetiminde geçirdiği ilk 100 gün hakkında da konuşan Hristodulidis, bahsettiği yönde eylemler başlattığını ifade ederek, önerisini Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) başkanları, AP Genel Kurulu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve diğer Avrupalı liderlere ilettiğini söyledi.

Gazete Hristodulidis’in, muhataplarının, AB’nin destekleyici varlığıyla birlikte her daim BM çerçevesinde hareket eden önerisine olumlu yaklaştığını ve önerinin hayata geçirilmesi için çalışmaya hazır olduklarını savunduğunu aktardı.

Hristodulidis açıklamasında, Avrupa-Türk meselelerinin tüm kapsamı göz önüne alındığında, AB’nin, müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte, bizzat AB’nin de içerisinde olduğu tüm müdahil taraflar açısından karşılıklı fayda sağlayan bir duruma yol açabilecek tüm araç ve motivasyonlara sahip olduğunu da ileri sürdü.

Demecinde, Maraş’taki faaliyetlerle ilgili soruları da yanıtlayan Hristodulidis, yalnızca Kıbrıs sorununun üzerinde mutabık kalınan çerçeveye dayalı çözümünün, yeni oldubittileri önleyeceğini iddia etti.

Hristodulidis, bu yüzden, mevcut durumun Kıbrıs sorununun teşkil edemeyeceğini, zamanın geçmesinin yeni oldubittiler yarattığını ve Kıbrıs sorununun çözüm perspektifinin gittikçe uzaklaştığını hatırlatmaktan bıkmayacağını da vurguladı.

Konuyla ilgili durumu yakından takip ettiklerini de söyleyen Hristodulidis, tüm uluslararası kurumlar nezdinde hareket ettiklerini ve Türkiye’nin herhangi bir planını engellemek için BM’ye başvuru dahil olmak üzere tüm diplomatik faaliyetlerde bulunduklarını öne sürdü.

Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesine de değinen Hristodulidis, Erdoğan’ı kutlamasının akabinde, yakın zamanda gerek Kıbrıs sorunu, gerek de Türk-Yunan ilişkileri açısından olumlu gelişmeler olmasını umduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, başkanlığa seçilmesinin ardından, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel yanı sıra AB üye devletleriyle telefon görüşmesi yaptığı ve diğer şeylerin yanı sıra Avrupa-Türk meselelerinde olumlu gelişmeler yaşanmasına dair arzusunu ifade ettiği konusunda bilgilendirildiğini de öne süren Hristodulidis, devamla “Eğer Sayın Erdoğan gerçekten böyle bir şey istiyorsa bu olumlu bir gidişata yöneliktir ve biz buna yapıcı bir şekilde dahil olmaya hazırız, çünkü böyle bir perspektif, bizzat AB’nin kararları temelinde, Kıbrıs sorununda da olumlu gelişmeler yaşanmasını şart koşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz bölgesi konusunda ise, yeni Erdoğan hükümetinin, revizyonizm ve uluslararası hukuka saygı duymama olgularıyla karakterize edilmemesini umduğunu ifade eden Hristodulidis, buna paralel olarak Türk-Yunan ilişkilerinin olası bir şekilde iyileşmesinin, Kıbrıs sorununda da olumlu sonuçları olacağını sözlerine ekledi.

Haber Haravgi gazetesinde “Çıkmazın Aşılması En Büyük Öncelik- Hristodulidis: Avrupa-Türk Meselelerinde Olumlu Gelişmeler Yaşanması İçin Katkıda Bulunmaya Hazırız- Oldubittilerin Önlenmesi Yalnızca Kıbrıs Sorununun Çözülmesiyle Olur” başlığıyla yer alırken, Politis ise “Kıbrıs Sorunuyla İlgili Üç Dönüm Noktası” başlıklı haberinde, Haziran sonunda gerçekleşecek AB Zirve Toplantısı, NATO Zirvesi ve Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu'nun Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili inisiyatifinin bir sonraki durakları olduğunu yazdı.

Fileleftheros gazetesi ise “Yanıt Görmeyi Bekliyor” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve müzakereler yolunun tekrar açılması için, Lefkoşa’nın güneyini girişimlerinin ve güneyden kaynaklanan hareketliliğin şu ana kadar karşılıksız kaldığını yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin aldığı mesajların olumlu olmasına rağmen, müdahil tüm tarafların, her şeyin Türk tarafına bağlı olduğu konusunda aynı ortak değerlendirmeye vardıklarını kaydeden gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin ise, BM tarafından daha fazla faaliyette bulunulması durumunda, tutumunu değiştirmesi için Türk tarafına yönelik baskının daha da güçleneceğini değerlendirmesinde bulunduğunu ekledi.