TC Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs’ın kuzeyinde görevlendirilmek üzere toplamda 116 öğretmen için atama münhali yayımladı. Duruma tepki gösteren KTÖS Genel Sekreteri Maviş, “Onca işsiz öğretmen adayı varken neden Türkiye’den öğretmen getiriliyor?” diye sordu.

Türkiye’nin Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs’ın kuzeyinde görevlendirilmek üzere toplamda 116 öğretmen için atama münhali yayımladı.

Münhale göre, 60 özel eğitim, 5 imam hatip, 15 rehberlik ve 15 teknoloji – tasarım dersi gibi farklı alanlardan toplamda 116 öğretmeni Kıbrıs’ın kuzeyine atanması planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs’ın kuzeyinde yetişmiş, potansiyele sahip ancak işsiz durumda olan yüzlerce mezun öğretmen adayı varken Türkiye’den öğretmen getirilmesinin hangi amaca hizmet ettiğini sordu.

Maviş, “Bu ülkenin yetişmiş insan gücü, bilgi, beceri ve potansiyeli var! Bu alanlarda sayısız işsiz mezunumuz varken, Türkiye’den öğretmen getirme amacınız nedir?” ifadelerini kullandı.