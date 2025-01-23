Onar ile Menelau’nun önümüzdeki hafta görüşmesi bekleniyor

Kıbrıslı Türk müzakereci Güneş Onar ile Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun, liderlerin geçen pazartesi günü yaptığı görüşmenin ardından yeni geçiş noktalarının açılması konusunu ele almak üzere önümüzdeki hafta görüşmesinin beklendiği belirtildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis arasında geçen pazartesi günü yapılan görüşmenin ardından, iki lider arasında yeni bir görüşme yapılmadan önce görüşmede gündeme getirilen konuların Onar ile Menelau tarafından ele alınacağının açıklandığını anımsattı.

Gazete, Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’nin “edindiği bilgilere dayanarak” Kıbrıs Rum liderliğinin görüşmenin bu hafta yapılması konusunda hazır olduğunu ifade ettiğini, ancak Kıbrıs Türk tarafının daha fazla zaman istediğini ve muhtemelen görüşmenin önümüzdeki hafta yapılacağını ekledi.