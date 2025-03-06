Ön izin ve uçak bileti vaadiyle 10 bin Dolar temin etti

“Sahtekarlıkla para temini” suçundan tutuklanan C.N.D. mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis memuru Mehmet Davulcu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 04.03.2025 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu'na gelen ,Türkmenistan uyruklu bir şahsın, vermiş olduğu ifadesinde 2024 yılı Şubat ayı içerisinde internet üzerinden Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde kullanıcı isimli Can Çakır Eylül isimli kişi ile konuştuğunu Türkmenistan'da bulunan 4 arkadaşına ön izin çıkartması konusunda ve uçak biletlerini alma hususunda 10 bin Dolar karşılığında anlaştıklarını ve kendisine vermiş olduğu C.N.D.’nin hesap numarasına 14.02.2025 tarihinde 10 bin Doları havale ettiğini ancak 01.03.2025 tarihinde uçak biletlerinin ödenmediğini ve kendisine gönderilen ön izinlerin sahte olduğunu öğrendiğini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis, aynı gün zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında adına bulunan banka hesabını Türkiye'de bulunan abisine vekalet verdiğini ve konu hesabı onun kullandığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, ek süre talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin hesabını vekaletle abisine verdiğini iddia etti.

Polis, zanlının şubat ayı içerisinde de benzer suçtan tutuklandığını, o zaman da hesabını abisine verdiğini söylediğini hatırlattı.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.