“Oluşan zarar ve faiz vatandaşın cebinden ödeniyor”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek'in AKSA'ya şu anda 750 milyon TL olduğunu hatırlatarak, oluşan zararı ve faizin vatandaş tarafından ödendiğini açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Tuğcu, Başbakan Üstel'i eleştirerek, "Sen hem UBP, hem de bu ülkenin başına gelen en büyük FELAKETSİN..." ifadelerini kullandı.

Tuğcu'nun açıklaması şöyle:

"Mr Ünal Üstel herhalde aksanın patronu kankan Cemil Kazancı aradı seni da bu kararı aldın....

Kıb-Tek'in süresi dolmadan kalecik 2 sözleşmesini iptal edip imzalanan kalecik 3 sözleşmesi (dolar bazlı) ile Kıb-Tek'in AKSA'ya şuan borcu 20,665,000$ (Şubat ayı hariç) oldu. Yani Türk parası karşılığı 750,000,000₺ nasıl olsa oluşan zarar ve faizler vatandaşımız tarafından ödenir. Sen hem UBP, hem de bu ülkenin başına gelen en büyük FELAKETSİN..."