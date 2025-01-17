Ölümlü kazalarda, Avrupa rekoru

Serap ŞAHİN

Kıbrıs’ın kuzeyindeki trafik kaynaklı ölüm sayısı, iki katı nüfusa sahip olan güneyi neredeyse “ikiye katladı.” Son iki yılda; güneyde 74 kişi trafikte hayatını kaybederken, kuzeyde ise 105 can yitirildi. YENİDÜZEN’in araştırmasına göre, “Kuzey Kıbrıs” Avrupa Birliği ortalamasının ‘en kötüsü’ olan Romanya’dan 2,3 kat daha kötü...

Avrupa Birliği’nde “milyon kişi başına” düşen trafik kazası ölümleri ortalaması 46 iken, Kıbrıs’ın kuzeyinde bu oran 2024’te 50’ye ulaştı.

Ölümlü trafik kazalarında “AB birincisi” olan Romanya’da, 1 milyon kişi başına 86 kişi trafikte hayatını kaybederken, nüfusu 476 bin olarak tahmin edilen Kıbrıs’ın kuzeyinde, 50 ölüm meydana geldi.

Öte yandan YENİDÜZEN arşivinden elde edilen verilere göre, 2011’den 2025’in 17 Ocak tarihine kadar ölümlü trafik kazalarında 484 kişi hayatını kaybetti. 2013 yılı, 49 ölümle en yüksek sayıya ulaşırken, 2024 yılında bu rakam 50’ye çıkarak son 14 yılın rekorunu kırdı. 2023'te ise 48 kişi hayatını kaybetti. 2025’in ilk 17 gününde 7 ölüm kaydedildi ve dikkat çeken bir şekilde, 10-17 Ocak arasında 7 kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Verilerle ilgili YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan Devlet Planlama Örgütü eski Müsteşarı ve Ekonomist Ödül Muhtaroğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde artan trafik kazaları ve ölümlerine dikkat çekerek, yol güvenliği ve altyapı eksikliklerinin temel sebepler olduğunu belirtti. Muhtaroğlu, "Nüfus sayısına göre çok daha yüksek bir ölüm oranıyla karşı karşıyayız" diyerek, hükümete altyapıya kaynak ayırma çağrısında bulundu. Muhtaroğlu, yol denetimlerinin artırılması, ehliyet sınav sisteminin gözden geçirilmesi ve uluslararası iş birliğine gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs’ın kuzeyi 2024’te AB ortalamasının yaklaşık 2,3 seviyesine yükseldi

Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde 2023 ve 2024 yıllarında meydana gelen trafik kazalarına bağlı ölüm oranları, özellikle kuzeyde dikkat çekici bir tabloya ulaştı.

Nüfusa oranla trafik kazalarında gerçekleşen ölüm sayılarında Kıbrıs’ın kuzeyi güneyi geçti.

Trafik kazalarında meydana gelen ölümlere bakıldığında, Kıbrıs’ın kuzeyinde 2023 yılında 48, 2024 yılında ise 50 kişi hayatını kaybetti.

Kıbrıs’ın güneyinde ise bu rakam 2023 yılında 33, 2024 yılında 41 kişi olarak kaydedildi.

Kuzey’in 2023 yılı projeksiyon nüfusu 476 bin 214 iken güneyin ise 966.400 olarak açıklandı.

Avrupa Birliği’nde milyon kişi başına düşen trafik kazası ölümleri ortalaması 2022 yılında 46 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Birliği’nde milyon kişi başına düşen trafik kazası ölümleri ortalamasında 86 ile ilk sırada olan Romanya’ya kıyasla 476 bin 214 nüfusla Kıbrıs’ın kuzeyinde ortalama beklenen ölüm sayısının 22 olmasına rağmen 2023 yılında 48, 2024 yılında ise 50 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre Kıbrıs’ın kuzeyinde 2023’te AB ortalamasının yaklaşık 2,2 katı 2024’te ise 2,3 seviyesine yükseldi. Kıbrıs’ın güneyi ise 2023’te AB ortalamasının altında iken 2024’te ise ortalamaya yakın bir tablo sergiledi.

Devlet Planlama Örgütü eski Müsteşarı, Ekonomist Ödül Muhtaroğlu:

“Nüfus sayısına göre çok daha yüksek bir ölüm oranlarıyla karşı karşıyayız”

Devlet Planlama Örgütü eski Müsteşarı ve Ekonomist Ödül Muhtaroğlu, trafik kazalarına bağlı ölüm oranlarının Kıbrıs’ın kuzeyinde nüfusa oranla çok daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, yol güvenliği ve altyapı eksikliklerinin temel sebepler olduğunu vurguladı. Muhtaroğlu, "Nüfus sayısına göre çok daha yüksek bir ölüm oranıyla karşı karşıyayız" diyerek, "En önemli sebepler yol güvenliğinin, altyapıların ve aydınlatmaların yetersiz olması. Bize ilk etapta bu mesajı veriyor." ifadelerini kullandı. Muhtaroğlu, hükümete çağrıda bulunarak, "Bu konuda hükümetin altyapıya kaynak ayırması şart. Elbette okul yatırımları ve hastane yatırımları da önemlidir ama burada can kayıpları çok artmaya başladı. İnsanlarımızın bu kayıplarla, kalanların da bu acılarla yaşamaları büyük bir ızdıraptır." dedi.

Trafik kazalarının sebepleri arasında dikkatsiz sürüş ve aşırı hızın olduğuna işaret eden Muhtaroğlu, "Bu konuda yol denetimleri ön sıraya çıkıyor. Polis teşkilatı denetimlerini son dönemlerde arttırdı, bunu görüyoruz ama demek ki yeterli olmuyor. Bizim artık bu ehliyet sınav sistemlerini de değerlendirmemiz gerekecek. Ehliyet verilen kişilerin yeterliliği konusunda uluslararası kurallara göre nasıl ehliyet verildiğini gösteriyorsa, onları da takip etmemiz gerekecek." diye konuştu.

Yol güvenliği ve altyapı eksikliklerinin sadece sürücü hatalarından kaynaklanmadığını vurgulayan Muhtaroğlu, "Yol güvenliklerinin, yollardaki aydınlatma eksikliğinin, kör noktaların ve bu kör noktalara yönelik adımların atılmamasının da etkisi büyük. Aynı yerlerde benzer kazalar oluyor.” dedi. Muhtaroğlu, "Devlet seyrüsefer ve başka fonlardan da harçlar topluyor ancak bu fonlar başka alanlarda kaybolup gidiyor. Halbuki bu fonlar, yolların bakım ve onarımında kullanılmalı. Bu konuda hükümeti yetersiz görüyorum." ifadelerini kullandı.

Muhtaroğlu, "Eğer gerekirse uluslararası yardım da istenmelidir. Avrupa Birliği, Türkiye ve Güney Kıbrıs’la bu konuda iş birliği yapılabilir. Trafik güvenliği ve kazaları önleme noktasında bir toplumsal seferberlik gerekiyor." şeklinde konuştu.

2011’den bu yana 484 ölüm!

YENİDÜZEN’in arşivinden elde edilen bilgilere göre, ölümlü trafik kazalarında 2011 yılından, 2025 yılının 17 Ocak tarihine kadar olan sürede toplam 484 kişiyi kaybettik. Söz konusu yıllar içerisinde ölüm sayısında 49 ölümle 2013 yılı başı çekerken, 2024 yılında sayının 50 olması ile son 14 yılın rekoru kırıldı. 2023 yılında da bu tabloya benzer bir görüntü oluşmuş, sayı 48’e ulaşmıştı. 2025 yılında ise daha 17 günde toplamda 7 kişi hayatını kaybederken, meydana gelen ölümlü trafik kazalarının 10 Ocak tarihinden 17 Ocak tarihi aralığında art arda olması dikkat çekti, 7 günde 7 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti.

Trafik kazalarında yıllara göre dağılım şöyle:

2011 yılı: 42 kişi

2012 yılı: 24 kişi

2013 yılı: 49 kişi

2014 yılı: 29 kişi

2015 yılı: 28 kişi

2016 yılı: 36 kişi

2017 yılı: 37 kişi

2018 yılı: 24 kişi

2019 yılı: 29 kişi

2020 yılı: 27 kişi

2021 yılı 33 kişi

2022 yılı: 21 kişi

2023 yılı: 48 kişi

2024 yılı: 50 kişi

2025: 17 günde 7 kişi