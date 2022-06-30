Ölümlü kazadaki yalan beyan: Zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verildi

Haspolat'ta 11 Haziran’da meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazası meselesi ile ilgili olarak polise yalan bilgi verdiği tespit edilen Y.B. mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminatla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Olgular aktarıldı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memur Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, 11 Haziran’da Haspolat'ta meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazası meselesi ile ilgili olarak zanlının, Dilekkaya da sakin Y.B.’nin yönlendirmesi ve kendisine ucuz araç satacağı vaadi ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi’ne giderek bahse konu ölümle neticelenen trafik kazasını görmediği halde gördüğü yönünde ifade vererek polise yalan ifade verdiğini anlattı.

Tutuksuz yargılanacak

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, ileride davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 4 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.