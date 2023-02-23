Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye sedyeyle getirildi

Lefkoşa – Güzelyurt anayolu üzerinde Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ölümlü motosiklet kazasıyla ile ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan motosiklet sürücüsü K.H. tedavi görmekte olduğu hastaneden sedye ile mahkemeye getirildi.

Mahkemede olayı aktaran Müfettiş Muavini İsmail Yağız, 25 Ekim 2022’de K.H. isimli zanlının, yönetimindeki motosiklet ile Gönyeli’deki Arda Market önlerine geldiğinde yolu yaya olarak geçmeye çalışan Musa Baytar’a çarptığını belirtti.

Polis, kazada ağır yaralanan Musa Baytar’ın, kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü K.H.’nin beyin ameliyatları geçirdiğini ve halen tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Polis, zanlının da yayanın da kan örneklerinin alındığını ve ikisinde de alkol tespit edilmediğini söyledi.

Polis, “Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olmak”, “Süratli Sürüş” ve “Tehlikeli Sürüş” suçuna methaldar oldğunu belirttiği zanlının Sivil Hizmet Görevlisi olduğunu söyleyerek, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, ayda 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı 2 kefilin 500 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.