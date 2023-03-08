Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Ercan- Gaziköy anayolunda Sadık Özcan Topkayalı’nın ölümüyle neticelenen trafik kazasıyla ilgili tutuklanan çöp kamyonu sürücüsü Ümit Ilgan, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, Ilgan’dan kan örneği alınıp aynı gün tutuklandığını belirterek, Topkayalı’ya otopsi yapılacağını söyledi.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ramadan Sebir, 7 Mart tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Ercan-Gaziköy Anayolu’nda Ümit Ilgan’ın, yönetimindeki çöp kamyonu ile ilerlediği sırada araçlara öncelik hakkı vermeden sağa tali yola dönüşe geçmesi sonucu, o esnada anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Sadık Özcan Topkayalı yönetimindeki EP 712 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını anlattı.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan EP 712 plakalı araç sürücüsü Sadık Özcan Topkayalı’nın (E-53), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, araç sürücüsü Ümit Ilgan’dan kan örneği alınıp aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis, Topkayalı’ya otopsi yapılacağını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.