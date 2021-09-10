Şentürk’e 3 gün tutukluluk

Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi’nde dün akşam Ali Gökhan Demirbilek’in hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili diğer araç sürücüsü Nagihan Şentürk de hastaneden taburcu olmasının ardından, mahkemeye çıkarıldı.

Polis yardımıyla güçlükle yürüyebilen Şentürk hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Hatırlanacağı üzere; bu sabah saatlerinde kazaya karışan KM 555 plakalı aracın sürücüsü, ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen, Mehmet Behai Pınardan da mahkemeye çıkarılmış, 3 gün tutuklu kalmasına emir verilmişti.

Polis: KM 555 plakalı aracın önünü tıkadı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde bulunan Jumbo Alışveriş Merkezi’nin park yeri içerisinde 9 Eylül’de saat 20.10 raddelerinde Nagihan Şentürk’ün, yönetimindeki FT 677 plakalı araç ile trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden ve anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye dikkatsizce giriş yaptığını belirtti.

Özkantürk, o esnada çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yüzde 147 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden ve ehliyeti 3 Eylül’de yine alkollü araç kullandığı için alınan zanlı Mehmet Behai Pınardan’ın yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracının önünü tıkadığını ve iki aracın çarpıştığını kaydetti.

Ağaca çarptı

Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan FT 677 plakalı aracın yolun solundan çıkarak kaldırım üzerinde bulunan trafik levhasına, ardından ise yol dışında bulunan akasya ağacına çarpıp önü kuzey istikametine bakar şekilde durduğunu dile getiren Özkantürk, kaza sonucu araçta yolcu olan Ali Gökhan Demirbilek’in olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yaralılar yoğun bakımda…

Özkantürk, FT 677 plakalı araç sürücüsü Nagihan Şentürk’ün Lefkoşa Declet Hastanesi Cerrahi Sevisinde tedavi altına alındığına işaret ederek, aynı araçta yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki Öykü Su Şentürk ile 2 yaşındaki Murat Ateş Şentürk’ün Çocuk Yoğun Bakım servisinde ve 44 yaşındaki Müzeyyen Demirbilek’in ise Yoğun Bakım Servisi’nde müşahade altına alındığını bildirdi.

Polis: Süratini düşürmedi

Kazanın ardından KM 555 plakalı araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan’ın isim ve adres vermeden olay yerinden kaçtığını ancak 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını vurgulayan Özkantürk, zanlının 3 Eylül’de yine alkol tesiri altında araç sürmesinden dolayı ehliyetine 1 yıl süreyle el konulduğunu ve zanlının kavşağa geldiği sırada süratini düşürmediğini açıkladı.

Taburcu oldu

Özkantürk, kaza sonucu FT 677 plakalı araca 20 bin TL, KM 555 plakalı araçta 50 bin TL, trafik levhasında bin TL, akasya ağacında ise 500 TL tahmini hasar oluştuğunu belirterek, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Tedavisi süren Nagihan Şentürk’ün de taburcu olmasından sonra tutuklanarak mahkeme huzuruna getirildiğini söyleyen polis memuru Özkantürk, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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