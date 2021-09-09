Alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alınmıştı
Ölümlü trafik kazasında alkollü olduğu için tutuklanan Mehmet Behai Pınardan’ın yakın zamanda alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konmuştu.
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Lefkoşa Kaymaklı bölgesinde meydana gelen ve 1 kişinin ölümü, 2'si çocuk 4 kişinin ise yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasında, 143 promil alkollü Mehmet Behai Pınardan'ın daha önce ehliyetinin alındığı öğrenildi.
Ölümlü trafik kazasında alkollü olduğu için tutuklanan Mehmet Behai Pınardan’ın yakın zamanda alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konmuştu.
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