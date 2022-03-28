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  3. Ölümler durmuyor: 4 kişi hayatını kaybetti, 767 yeni vaka
Ölümler durmuyor: 4 kişi hayatını kaybetti, 767 yeni vaka

Ölümler durmuyor: 4 kişi hayatını kaybetti, 767 yeni vaka

"Toplam 23.033  test yapıldı, 767 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi vefat etti, 597 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.033 olup, 767 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 597 kişi taburcu edilmiştir.

352 kişi Lefkoşa, 164 kişi Girne, 177 kişi Gazimağusa, 42 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

28 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.033 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 767     

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 767           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 597      

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.340.234     

Toplam Vaka Sayısı: 81.617            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 76.145        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6369   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6319

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 786 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 25

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 267

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1269       

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138882

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