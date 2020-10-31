Ölüme davetiye

İnşaatlarda değişmeyen görüntüler…

YENİDÜZEN-ÖZEL

İş kazası ve iş kazalarından kaynaklı ‘iş cinayetlerinin’ sık sık gündeme gelmesine rağmen, inşaatlarda hala iş güvencesi kriterlerinin uygulanmadığı gözlemlenmekte.

Girne’de yapımı süren ve Kaynarca İnşaat Şirketi’ne ait olan bir inşaattaki bu görüntüler, iş güvenliği ve sağlığı koşullarına verilen önemi de gözler önüne sermekte.

Yeni Liman bölgesinde bulunan inşaatın dördüncü katında çalışan işçiye işvereni tarafından kasket güvenlik kemeri sağlanmaması fotoğraflara böyle yansıdı.