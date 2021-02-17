Ölüm yaş ortalaması 82’den 57’ye düştü

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Ocak 2021- 11 Şubat 2021 tarihlerine ‘COVID-19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporu yayımlandı. Raporda ilginç ayrıntılar yer aldı.

Raporda vakaların coğrafik dağılımına ayrıntılarıyla yer verildi. İşte rapordan dikkat çeken detaylar:

Kaybedilen hastalardaki yaş ortalaması geride bıraktığımız Ocak ayının ilk haftasında 82 iken, 15 günlük süre sonunda bu yaş ortalaması bir anda 57’ye düştü.

Yoğun bakıma giren 32 hastadan 22’si çıktı, yoğun bakımda kalış süresi ise ortalama 9 gün olarak verildi. Yoğun bakımda tedavi edilen hasta yaş ortalaması ise 61.

Yaş ve cinsiyet istatistiklerinde erkek vakalar başı çekti. Söz konusu süre içinde toplam 610 kadın, 782 de erkek vaka görüldü, bu vakaların yaş aralığı en çok 30-39 yaş ile 40-49 yaş arasında oldu.

Vakaların uyruklarına göre dağılımında KKTC vatandaşları başı çekti. Bunu TC, Bangladeş, Pakistan, İngiltere, TC/KKTC ve Türkmenistan uyruklular takip etti. Yurt dışından gelen vakaların uyruklarına bakıldığı zaman ise ilk sırada Türkiye ve Nijerya yer aldı.

Fehime ALASYA

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Ocak 2021- 11 Şubat 2021 tarihlerine ‘COVID-19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporu yayımlandı. Raporda ilginç ayrıntılar yer aldı.

Raporda vakaların coğrafik dağılımlarında Lefkoşa, Girne, Mağusa, Güzelyurt, Lefke ve İskele/Karpaz bölgelerindeki merkezlerin yanında ülkede toplam 73 farklı yerleşim yerinde vaka görüldüğü belirtildi.

Lefkoşa’daki bölgesel dağılımda Gönyeli/Yenikent ilk sırada yer alırken, Girne ve Mağusa’da en fazla vaka merkezlerde görüldü.

Raporda bu güne dek açıklanmayan ilginç ayrıntılar da yer aldı. 52 yaşındaki bir erkek vakanın yoğun bakımda tedavisinin 24 gün sürdüğü, söz konusu sürenin en uzun zaman olduğu kayıtlara geçerken, ülkede kaybedilen hastalardaki yaş ortalamasının bir anda 82’den 57’ye düştüğü görüldü.

Yaş ve cinsiyet istatistiklerinde ise erkek vakalar başı çekti. Söz konusu süre içinde toplam 610 kadın, 782 de erkek vaka olduğu görülürken, bu vakaların yaş aralığının en çok 30-39 yaş ile 40-49 yaş arasında olduğu dikkat çekti.

2 bin 187 taburcu

Raporda ülke genelinde toplam 2 bin 967 vaka olduğu, 17 kişinin hayatını kaybettiği, toplam 458 bin 553 PCR testi yapıldığı, aktif 763 vaka olduğu verilere yansıdı. Toplam taburcu olan hasta sayısı ise 2 bin 187 olarak verildi.

Söz konusu vaka sayısı içinde yoğun bakım oranının % 1,44 olduğu, vaka ölüm oranının ise % 0,77 olduğu kayıtlara geçti.

Vakaların artışıyla tarama testleri de arttı

7 Ekim 2020’den 3 Şubat 2021’e kadar olan 18 haftalık süreci kapsayan verilerde en yüksek vakaların görüldüğü tarih 2021’in içinde bulunduğumuz Şubat ayı olurken, bunu geride bıraktığımız ocak takip etti.

Raporun ilk haftasına yansıyan verilerde söz konusu bir haftalık süreçte 12 bin adet tarama testi yapıldığı görülürken, bu sayı 3 Şubat haftasında yaklaşık 37 bine çıktı. Bu rakam en yüksek test yapılan hafta olurken, bir önceki hafta ise 22 bin test yapıldığı verilere yansıdı.

Bir sonraki 20 bin adet tara testi yapılan hafta 23 Aralık 2020 haftası olurken, bundan önceki haftalık diğer test sayıları 20 bini bulmadı.

En uzun yoğun bakım tedavi süresi 24 gün

Yoğun bakımda tedavisi en uzun süren hasta ise 24 gün ile kayıtlara geçti. Söz konusu hastanın 52 yaşındaki erkek vaka olduğu ifade edildi.

Yaş ortalaması 82’den 57’ye düştü

Yapılan genel durum özetinde ise kaybedilen hastalardaki yaş ortalamasının geride bıraktığımız Ocak ayının ilk haftasında 82 olduğu, 15 günlük süre sonunda bu yaş ortalamasının bir anda 57’ye düştüğü görüldü. 29 Ocak’tan 11 Şubat’a kadar olan süre içinde ise kaybedilen hastaların yaş ortalamasının 64 civarında olduğu ifade edildi.

Yoğun bakıma giren 32 hasta girdi, 22’si çıktı

Yoğun bakıma giren 32 hastadan 22’sinin çıktığı, yoğun bakımda kalış süresi ise ortalama 9 gün olarak verildi. Yoğun Bakımda tedavi edilen hasta yaş ortalaması ise 61 oldu.

En çok vaka 30-49 yaş aralıklarında, en az vaka çocuk ve yaşlılarda

Yaş ve cinsiyet istatistiklerinde ise erkek vakalar başı çekti. Söz konusu süre içinde toplam 610 kadın, 782 de erkek vaka olduğu görülürken, bu vakaların yaş aralığının en çok 30-39 yaş ile 40-49 yaş arasında olduğu dikkat çekti.

0-9 yaş arası 50’si kadın, 68’i erkek kategorisinde toplam 118 çocuk, 10-19 yaş arası 66’sı kadın, 82’si erkek 148 kişi, 20-29 yaş arası 96’sı kadın 166’sı erkek toplam 262 kişi kayıtlara geçti. Vakaların en çok görüldüğü yaş aralığı olan 30-39 yaş arası 112’si kadın 161’i erkek 172 kişi, 40-49 yaş arası 122’si kadın, 119’u erkek toplam 241 kişi verilere yansıdı.

50-59 yaş arasında ise 79’u kadın, 100’ü erkek toplam 179 kişi, 60-69 yaş arasında 54’ü kadın 52’si erkek 106 kişi, 70 yaş ve üzeri ise 31’i kadın, 34’ü erkek toplam 65 kişi listede yer aldı.

Bu verilere göre en az vakıan görüldüğü yaş kategorisi ise yaşlılar ve çocuklar oldu.

Taburcu oldu, 14’üncü günde Pozitife döndü

Raporda ‘özel durumlar’ kategorisinde yer alan bir vakanın ise taburcu olduktan sonra 14’üncü kontrolünde PCR testinin pozitif çıktığı yer aldı. Yerel ve temaslı vakaların mesleki dağılımda ise geçtiğimiz gün Başbakanlık tarafından yayımlanan raporda olduğu gibi yine ev hanımları yer aldı.

En fazla temas ev merkezli ve sosyal yaşam alanlarından

Vakaların temas durumlarının paylaşımında ise en fazla bulaşın ev merkezli olduğu, bunu sosyal ortamın takip ettiği dikkat çekti. Temas gruplarının üçüncü sırasında ise aile yer alırken, bunu sırasıyla iş, okul ve sağlık takip etti.

Karantinada pozitife dönme en çok da 7-10 günlük zaman diliminde

Yurt dışından gelen ve karantinada iken COVID-19 testi pozitife dönen vakaların pozitifleşme sürelerine bakıldığı zaman ise en fazla karantinada pozitife dönmenin 7-10 günlük zaman diliminde yaşandığı görüldü. Bu zaman dilimini sırasıyla ülkeye girişte tespit edilen vakalar, 10-14 günde pozitifleşen vakalar ve karantinadaki ilk 7 gününde tespit edildi.

KKTC ve TC uyruklular başta

Vakaların uyruklarına göre dağılımında ise bin 75 kişinin KKTC vatandaşı olduğu, 84 kişinin TC, 37 kişinin Bangladeş, 33 kişinin Pakistan, 22 kişinin İngiltere, 15 kişinin TC/KKTC, 13 kişinin ise Türkmenistan uyruklu olduğu ifade edildi. Bunların yanında 15 ayrı ülkenin vatandaşları arasından vakalar ülkede ortaya çıktı.

Yurt dışından gelen vakalarda Türkiye ve Nijerya ilk sırada

Yurt dışından gelen vakaların uyruklarına bakıldığı zaman ise ilk sırada Türkiye ve Nijerya yer aldı. Bunu Pakistan ve KKTC uyruklular takip etti. Buna göre; yurt dışı vakaların uyruklarına bakıldığına TC 18, Nijerya 17, Pakistan 8, KKTC ise 6 vaka kayıtlara geçti. Bunlar yanında 8 farklı ülkeden vakaların da ülkeye geldiği görüldü.

Aktif vaka sayısındaki son günlerdeki artışın hızlı seyri grafik üzerinde de görüntülendi.

Ülkedeki vakalar coğrafik dağılımıyla bölge bölge, köy köy açıklandı:

Vakalar 6 bölge merkezi ile 73 farklı yerleşim yerinden

Raporda vakaların coğrafik dağılımına da ayrıntılarıyla yer verildi. Lefkoşa, Girne, Mağusa, Güzelyurt, Lefke ve İskele/Karpaz bölgelerindeki merkezlerin yanında ülkede toplam 73 farklı yerleşim yerinde vaka görüldü.

Girne bölgesinde en fazla vakanın Lapta-Alsancak’ta olduğunun bilinmesinin aksine veriler bunun aksini ortaya koydu. Bölgedeki en çok vakanın Girne Merkez’de görüldüğü verilere yansıdı. Girne Bölgesinde görüldüğü ifade edilen toplam 710 vakanın 274’ü Girne Merkez’de ortaya çıktı.

Özellikle Girne ve Mağusa’daki vakaların şehir merkezlerinden olduğu dikkat çekerken, Lefkoşa bölgesindeki vakaların çoğunluğu Gönyeli/Yenikent olarak kayıtlara geçti. Vakaların görüldüğü bölgelerin detayları şöyle:

Lefkoşa’da en fazla vaka Gönyeli/Yenikent’te

Lefkoşa’daki 445 vakadan 98’i Gönyeli /Yenikent’ten oldu. Lefkoşa’daki bölgesel dağılımda Gönyeli/Yenikent 98 vaka ilk sırada yer alırken, bunu 69 vaka ile Değirmenlik/Minareliköy takip etti. Lefkoşa’daki vaka dağılımı ise şöyle oldu: Küçük Kaymaklı 45, Lefkoşa merkez 28, Alayköy 27, Göçmenköy/Taşkınköy 25, Ortaköy 24, Gaziköy/Meriç/Düzova 23, Hamitköy/Dumlupınar 18, Kızılbaş 13, Kermiya 12, Çağlayan/Surlaiçi, Marmara bölgesi 9’ar, Yenişehir, Yılmazköy 8’er, Haspolat 6, Sanayi Bölgesi, Dereboyu/Kumsal, Kalavaç 5’er, Kanlıköy, Yiğitler 4’er vaka.

Girne Merkez önde geldi, bunu Lapta, Alsancak takip etti

Girne bölgesinde ise en fazla vakanın Girne Merkez’de görüldüğü kaydedilirken, bunu Lapta, ardından Alsancak takip etti. Lapta’da 88, Alsancak’ta ise 66 vaka olduğu verilere yansıdı. Girne bölgesindeki 710 vakadan 274’ü Girne Merkez’den oldu. Çamlıbel/Tepebaşı/Kılıçaslan’da 30, Ağırdağ/Boğaz’da 29, Beylerbeyi’nde 29, Ozanköy’de 24, Karaoğlanoğlu’nda 23 vaka görüldü.

Mağusa’da 97 vakadan 31’i merkezden

Mağusa bölgesindeki vakaların dağılımında ise toplam 97 vakanın 31’i Mağusa Merkez’den çıktı. Pile 18, Akdoğan ise 15 kişi ile en çok vakanın görüldüğü yerler oldu. Bunların yanında Beyarmudu’nda 5, Korkuteli, Vadili ve Küçükerenköy’de 4’er, Nergisli’de ise 3 vaka yer aldı.

Güzelyurt’ta Bostancı ve Güzelyurt merkez başı çekti

Güzelyurt bölgesindeki 38 vakadan 13’ü Bostancı, 13’ü de Güzelyurt Merkez’de görüldü. Kalkanlı’da 6, Serhatköy’de 4, Akçay ve Zümütköy’de ise birer vaka görüldü.

Lefke ve İskele’deki durum

Lefke bölgesinde ise Merkez, Gaziveren ve Yedidalgada 2’şer vaka olmak üzere toplam 6 kişi kayıtlara geçti.

İskele bölgesindeki 36 COVID-19 vakasının 13’ü Mehmetçik’te, 8’i Avtepe köyünde, 5’i ise Kaplıca’da, 3’ü Boğaz, 3’ü İskele merkez ve 2’si ise Dipkarpaz’da görüldü. Bu bölgede Kaleburnu ve Boltaş köylerinde ise birer vaka görüldü.