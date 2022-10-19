“Olivia” galasında duygusal anlar yaşandı

"Olivia" isimli kısa belgeselin ilk gösterimi 14 Ekim 2022 tarihinde Lefkoşa ara bölgedeki Goethe Estitüsü’nde gerçekleştirildi. Mine Balman tarafından yönetilen, aSi Production’un yapımcılığını üstlendiği,Ahmet Güvenler’in seslerini yaptığı, Ali Bostancı ve Evren Maner’in post-production desteği koyduğu, yunanca altyazılarını ise Manos Vrachimis’in yaptığı ingilizce dilinde, yunanca ve türkçe altyazılı,34 dakikalık filmi oldukça kalabalık geçen gösteriminde Kıbrıs'ta son 50 yılda savaş ve çatışmalardan etkilenen üç kuşak kadının hikayesi anlatıldı. Gösterimin ardından Deniz Birinci, Katie Economidou ve küçük Olivia’nın katılımıyla kısa bir söyleşi de gerçekleştirildi.

Balman: “Çatışma yaşanan bölgelerde en fazla etkilenen kadınlar, barışı inşa etmek üzere inisiyatif alma konusunda daha cesur olabiliyorlar”

Filmle ilgili yönetmen Mine Balman: “Olivia, barışı simgeleyen zeytin veya zeytin ağacı anlamına gelen Latince bir kelimedir. Birinci nesil, savaşın kayıplarını, kayıp akrabaların, evini ve yurdunu kaybetmenin acısını dindirmek için mücadele etmektedir. Diğer yandan ikinci nesil, Kıbrıs'ın bölünmesinden sonra adanın yarısına sıkışıp kalmanın klostrofobik hissini aşmak ve geleceğe dair belirsizliği ve geçmişin geleceğe taşınan acılarından kurtulmak için mücadele ederken, üçüncü kuşak ise doğduğundan beri görme sorunu yaşamaktadır. Çatışma yaşanan bölgelerde, savaşlar ve çatışmalardan en fazla etkilenen kadınlar, barışı inşa etmek üzere inisiyatif alma konusunda daha cesur olabiliyorlar. Üç farklı kuşaktan bu üç kadın, düşmanlığı büyütmek yerine dayanışarak birbirlerini sarıp sarmalayıp destekliyorlar ve iyileştiriyorlar.”

Kıbrıs’ın çeşitli şehirlerinde gösterimleri planlanmakta olan “Olivia” ile ilgili bilgi almak isteyenler Asi Production’un sosyal medya sayfalarından duyuruları takip edebilirler.