Olgun’dan “aşı” açıklaması: Girişimlerimiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, İngiltere’de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler ve aşılar konusunda açıklama yaptı; “Girişimlerimiz devam ediyor”

Birleşik Krallık tarafından yapılan açıklamada Avrupa Birliği onaylı olmayan aşı kartlarının kabul edilmeyeceğinin belirtilmesi üzerine, özellikle İngiltere’de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin mağduriyet yaşamaması konusunda, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, KKTC Dışişleri Bakanlığıyla gerekli temasların yapılmakta olduğunu ve halihazırda izolasyona maruz kalan Kıbrıs Türk halkının yeni bir sorun ile karşı karşıya gelmesinin önüne geçilmesine çalışıldığını açıkladı. KKTC’de aşı olan öğrencilerin veya vatandaşların aşı kartlarının İngiltere’de geçerli olabilmesiyle ilgili yapılan çalışmaların da devam ettiğini belirten Olgun, çalışmaların neticesinde açıklama yapılacağını kaydetti.

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