Olgun Aydıntaş: “Kazancımızı ülkemize harcamaktan mutluluk duyuyoruz”

En yüksek vergi veren kurumlar listesine onuncu sıradan giren Aydoğan Turizm’in yönetim kurulu başkanı Olgun Aydıntaş, bu durumdan mutluluk duyduklarını aktardı. Gelecek yıllarda da listeye girmeyi hedeflediklerini aktaran Aydıntaş şöyle devam etti: “Umarım gelecek yıllarda da vergilerimizi düzgün ödeyip listeye girebiliriz. Vergiler olmazsa devlet gelişemez ve geleceğini de kuramaz. Biz Aydoğan Turizm olarak kazanımımızı yine devletimize veren, ülkemize yatırım yapmaya çalışan, emekten yana olan ve ülke değerlerine önem veren bir şirketiz. Kazanımlarımızı ülkemize yatırım olarak geri döndürmekten mutluluk duyuyoruz”.