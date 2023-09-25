Olayla bağlantılı 26 çöp torbası mührü alınmış ilaç tespit edildi

Sahte reçete vurgunuyla ilgili tutuklanan eczacılar G.V.A.,S.S, ve İ.T, doktorlar G.E., N.P, ve M.A. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Mannaş, inceleme amaçlı alınan elektronik cihazların incelenmesine henüz başlanmadığını, temmu ve ağustos ayına ait toplam 958 reçetenin incelendiğini kaydetti.

Polis, Lefke’de mühürü kesilmiş 26 adet çöp torbası içerisinde ilaç bulunduğunu ve olayla bağlantısı olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Sosyal Sigortalar’ın sisteminde toplamda incelenmesi gereken 160 bin reçete olduğunu belirten polis, bugüne kadar 50 ifade alındığını ve ifadelerin henüz tamamlanmadığını kaydetti.