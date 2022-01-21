Olayı cep telefonuna çekti, başka birine yolladı

Lefkoşa’da meydana gelen “Özel hayatın gizliliğine aykırı hareket”, “Kasti Hasar, Tecavüz-i Alet Taşıma, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E. S. ve zanlı Y.A. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlılardan birinin cep telefonu ile olayı çektiğini ve olayın görüntülerinin Kıbrıs’ın güneyindeki F.G’ye gönderildiğinin tespit edildiğini anlattı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı E. S. ve Y. A.’nın Özel hayatın gizliliğine aykırı hareket , Kasti Hasar, Tecavüz-i Alet Taşıma, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket meselesi ile tutuklandığını belirtti.

Polis, 7 Ocak tarihinde saat 23.45 raddelerinde Lefkoşa' da umumi bir yer olan Dr. Fazıl Küçük Bulvarındaki toprak alan içerisine Lefkoşa' da sakin B.K.' ya ait B.C.Ş.’nin kullanımında bulunan SU 792 plakalı aracı park ettikleri esnada üzerinde plaka olmayan bir araç içerisinden inen kimliği meçhul kar maskeli 4 erkek şahıs tasarruflarında bulundurdukları sopalar ile konu aracı kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratıp rahatsızlık vererek uygunsuz tavrı harekette bulunduktan sonra olay yerinden ayrıldıklarını anlattı. Polis, 10 Ocak 2022 tarihinde mesele ile ilgili KGYS görüntülerinden yürütülen tahkikat neticesinde olayda kullanılan aracın KJ 057 plakalı araç ve konu aracı kullanan Zanlının tespit edilmesi sonucu Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği adı edilen Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklanıp olayda kullanılan KJ 057 plakalı araç emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlı Y.A.’nın söz konusu araçtaki kişilerden biri olduğunun belirlendiğini ve tutuklandıktan sonra gönüllü ifade verip, suçunu itiraf ettiğini aktardı. Polis, zanlı 2’nin zanlı1’in cep telefonu ile olayı çektiğini ve olayın görüntülerinin Kıbrıs’ın güneyindeki F.G’ye gönderildiğini tespit edildiğini anlattı.

Polis, tahkikatın devam ettiğini, alınması gereken ifadelerin, cep telefonu dökümlerinin, zanlı ile beraber olan 2 şahsın tespiti ve mahkeme önüne çıkartılması ayrıca olayda kullanılan sopaların ve kullanılan kar maskelerinin bulunarak emare olarak zapt edilmesi gerektiğini belirtti. Polis, zanlıların serbest kalması durumunda aranan kişilere ve emarelere etki etme olasılığı kuvvet ve muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.