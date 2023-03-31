Lefkoşa’da İdris Bulut’un darp edilmesiyle ilgili başlayan polis soruşturması genişledi. Olayla ilgili tutuklanan zanlı E.C.A’nın, olaydan 20 dakika önce müştekiyle tehdit içerikli bir telefon görüşmesi olduğunu belirterek, aranan şahıslar olduğu vurgulandı, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede olayla ilgili bilgi veren polis memuru Ümit Karagöz, zanlıların "Kasti Hasar ve Ciddi Darp" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 28 Mart’ta saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde CP 901 plakalı aracı ile seyreden İdris Bulut'un henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı iki araç ile önünün kesildiğini belirtti.

Zanlının, aranan üç erkek şahıs ile birlikte İdris Bulut’u ciddi bir şekilde darp edip CP 901 plakalı aracının kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattıklarını mahkemeye aktardı.

Kardeşi buldu, hastaneye kaldırdı…

Polis, İdris Bulut’un korkarak olay mahallinden kaçtıktan sonra kardeşi tarafından bulunup, Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındığını belirtti.

Zanlılar E.T. ve E.C.A.’nın tespit edilerek tutuklandığını ifade eden polis, diğer şahısların da aranan kişi ilan edildiklerini dile getirdi.

Polis: “Olaydan 20 dakika önce arayıp tehdit etti”

Polis, zanlı E.C.A.’nın olaydan 20 dakika önce müştekiyle tehdit içerikli bir telefon görüşmesi olduğunu ve olay mahalline Bulut hastaneye götürüldükten sonra gittiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.