Kıbrıs Cumhuriyeti, İngiliz egemen üssündeki patlamanın İHA kaynaklı olduğunu açıkladı

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, gece yarısı Ağrotur Üssü'nde (İngiliz egemen üssü) yaşanan olayla ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi aldıklarını aktararak, "Olayda İHA kullanılmış ve sınırlı hasar oluşmuştur. Yetkili makamlar, derhal öngörülen güvenlik protokollerini devreye sokmuş ve hem Birleşik Krallık hükümeti hem de İngiliz üslerinin yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde durumu yakından takip etmektedirler" ifadesini kullandı.

Letymbiotis, Milli Güvenlik Kurulu'nun Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile devamlı istişare halinde olduğuna da işaret ederek, konuyla ilgili daha fazla bilgi edindikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

Ağrotur Üssü'nde gece patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.

İngiltere, İngiliz üssüne yapılan İHA saldırısına karşılık verildiğini duyurdu

BBC'nin haberine göre, İngiltere Savunma Bakanlığı, RAF Ağrotur üssüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ağrotur İngiliz Egemen Üssü’nün "şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının" hedefi olduğu belirtilerek, "Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, insanlarımızı savunmak için karşılık vermiştir" ifadeleri kullanıldı.