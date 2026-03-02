Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde 'güvenlik alarmı' ilan edildi

Kıbrıs’taki Birleşik Krallık askeri üslerinde, gece yarısından kısa bir süre önce “güvenlik alarmı” ilan edildi.

Cyprus Mail'yer alan habere göre üs personeline, evlerine dönmeleri ve ilerleyen talimatlara kadar evlerinde kalmaları söylendi.

Yetkililer ayrıca pencere gibi açıklık alanlardan uzak durulmasını ve mümkünse sağlam mobilyaların arkasında veya altında beklenmesini istedi.

Söz konusu gelişme, İngiltere Başbakanı Starmer'in "Üsleri, savunma amaçlı saldırılar için ABD'ye açtık" açıklamasından kısa bir süre sonra yaşandı.