"Kıbrıs hiçbir askeri eyleme katılmadı, katılmak istemiyor"

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Birleşik Krallık’a ait Ağrotur hava üssüne İHA saldırısı düzenlenmesinin ardından yaptığın açıklamasında, Kıbrıs'a ait askeri kuvvetlerin Orta Doğu’daki genişleyen çatışmaya “hiçbir şekilde katılmadığını” vurguladı.

Hristodulidis, paylaştığı videoda şöyle konuştu:

“Net olmak istiyorum: vatanımız savaşa hiçbir şekilde katılmıyor ve herhangi bir askeri operasyonun parçası olmayı düşünmüyor. Şu ana kadar yürüttüğümüz insani role bağlı kalıyoruz; her zaman çözümün bir parçası olduk, sorunun değil.”

Hükûmetinin çatışmayla ilgili olarak “aynı sorumlulukla hareket etmeye devam edeceğini” de söyleyen Kıbrıslı Rum lider, “Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliği bizim birincil önceliğimizdir" dedi.

Hristodulidis ayrıca saldırıda kullanılan drone’un İran yapımı Shahed tipi insansız hava aracı olduğunu ifade etti ve olayın ardından tüm ilgili güvenlik birimlerinin alarm durumuna geçirildiğini söyledi.

Kıbrıslı Rum lider, bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak Avrupa ve diğer devlet liderleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını da belirtti.