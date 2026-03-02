"AB olarak Kıbrıs'ın yanında dimdik duruyoruz"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen İnsansız hava aracı saldırısının ardından Kıbrıs'ın yanında dimdik durma sözü verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ağrotur İngiliz askeri üssüne yapılan saldırıyla ilgili olarak Kıbrıs hükümetiyle görüştüğünü söyledi.

Leyen, "Kıbrıs Cumhuriyeti hedef olmasa da şunu açıkça belirtmek isterim: Herhangi bir tehdit karşısında, üye devletlerimizin yanında topluca, kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde duruyoruz" ifadelerini kullandı.