İngiltere, üslerini “savunma amaçlı saldırı” için ABD'ye açtığını duyurdu

İngiltere, ABD’nin İran’daki füze hedeflerine yönelik “savunma” amaçlı saldırılar için üslerinin kullanımına izin verdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X hesabından yayınladığı açıklamasında, ABD’nin İran’daki füze tesislerine yönelik “savunma” nitelikli saldırılar için İngiliz askeri üslerini kullanma talebine onay verildiğini açıkladı.

Ortadoğu bölgesindeki İngiliz üsleri arasında, Kıbrıs'taki Dikelya ve Ağrotur üsleri de bulunuyor.

Bu sabah İngiltere Savunma Bakanı, İran'dan Kıbrıs'a iki füzenin ateşlendiğini açıklamış, füzelerin akıbetine ilişkin detay paylaşmamıştı.

Bu gelişme, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti tarafından yalanlanmış, Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştüğünü ve Kıbrıs'ın hedef olmadığını teyit ettiğini söylemişti.

Başbakan Starmer, İngiltere’nin İran’a yönelik saldırılara doğrudan dahil olmadığını ve “şu aşamada herhangi bir saldırı niteliğindeki operasyona katılmayacağını” söyledi.

Kararın temel dayanağının müttefiklerin “kolektif meşru müdafaa” hakkı ve Britanya vatandaşlarının korunması olduğunu belirten Starmer, İran’ı “yakıp yıkma stratejisi” izlemekle suçladı.

Starmer, ABD’nin üsleri İran’daki füze fırlatma noktaları ya da depolama tesislerini hedef almak amacıyla “belirli ve sınırlı bir savunma amacıyla” kullanacağını ifade etti.

Söz konusu adımın uluslararası hukuka uygun olduğunu savunan Starmer, hükümetin konuya ilişkin hukuki görüşün özetini kamuoyuyla paylaşacağını da sözlerine ekledi.