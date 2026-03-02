Ağroturda'ki İngiliz personel "güvenlik için farklı bölgelere kaldırılıyor"

İngiltere'nin Ağrotur Askeri Üssü'nde gece yarısı yaşanan insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından, üs yönetimi gerekli olmayan personelin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak başka noktalara kaydırılacağını açıkladı.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre yetkililer bu adımın "önlem amaçlı" atıldığını belirterek, yerel halkı sakin olmaya çağırdı:

"İnsanların endişeli olduğunu ve bazı sakinlerin Ağrotur köyünü terk etmeye karar verdiğini anlıyoruz. İnsanların endişeli olabileceğini takdir etsek de, bunun gerekli olduğuna inanmıyoruz. Geçici kaydırma sadece RAF Ağrotur istasyonu için geçerlidir."

Yetkililer, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını, ancak üste sınırlı çapta maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Olayın ardından güvenlik protokollerinin devreye alındığı ve risk değerlendirmesinin sürdüğü belirtildi.

Üs kaynakları, alınan kararın “tahliye” anlamına gelmediğini, yalnızca olası yeni tehditlere karşı personel yoğunluğunu azaltmaya dönük önleyici bir adım olduğunu açıkladı. Operasyonel faaliyetlerin ise planlandığı şekilde devam ettiği kaydedildi.

Saldırının sorumluluğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İngiliz makamlarının olayın kaynağını araştırdığı ifade edildi.