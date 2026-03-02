İsrail Lübnan'ı vurdu

ABD ile birlikte 28 Şubat'ta İran'da başlattığı kapsamlı operasyonun üçüncü gününde İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedefleri olduğunu söylediği noktalara saldırılar düzenliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'a ve ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 31 kişinin öldüğünü, 149 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail, "Hizbullah'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına karşılık" verdiğini belirtti.

Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini doğruladı.

Grup, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e saldırıların İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesine misilleme olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı birkaç gün sürecek bir "saldırı operasyonu" başlattığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir "Hizbullah'a karşı bir saldırı operasyonu başlattık. Artık sadece savunmada değiliz, saldırıya geçiyoruz" dedi.

İsrail ordusuna göre, Hizbullah'ın fırlattığı füzeler İsrail topraklarındaki açık alanlara düştü.

İsrail'in yanıtının ardından sosyal medyada paylaşılan videolarda, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye üzerinde yükselen duman bulutları görülüyor.

Bölgeyi terk etmeye çalışan çok sayıda kişi gece yoğun trafik kuyrukları oluşturdu.

İsrail ordusu Lübnan'daki 50 köyde ve kasabada tahliye emri yayımladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin güneyinden yapılan saldırılara karşı uyarıda bulundu.

"Arkasında hangi taraf olursa olsun, Lübnan'ın güneyinden füze fırlatılması sorumsuz ve şüpheli bir eylemdir; Lübnan'ın güvenliğini tehlikeye atıyor ve İsrail'e saldırılarına devam etmesi için bahaneler sağlıyor" dedi.

Erbil Havaalanı yakınlarında üç silahlı İHA düşürüldü

Irak'ın kuzeyinde Erbil Havaalanı yakınlarında üç silahlı insansız hava aracının düşürüldüğü haberleri geliyor.

Reuters haber ajansının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Erbil Havaalanı üzerinde üç silahlı insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

Havaalanında ABD askerleri konuşlanmış durumda.

AFP haber ajansından bir gazeteci de üs yakınlarında yüksek sesli patlamalar duyulduğunu aktardı.

ABD, hafta sonu da havaalanında insansız hava araçlarını durdurmuştu.

Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği'nden dumanlar yükseliyor

Ajanslar Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği civarından dumanlar yükseldiğini bildiriyor.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, insanlara binaya gelmemeleri ve evlerinde kalmaları bildirildi.

Laricani: 'ABD ile müzakerelerde bulunmayacağız'

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İran'ın nükleer programı konusunda yeniden ABD ile müzakerelerde bulunmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney'in öldürülmesinin ardından Amerikan basınına verdiği demeçte İran'ın yeniden müzakerelere dönmek istediğini söylemişti.

Wall Street Journal gazetesi de Laricani'nin, Umman'dan arabulucular vasıtasıyla ABD ile diplomatik temasların yeniden başlatılmasını hedeflediğini yazmıştı.

Türkiye - İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişlerinin karşılıklı olarak durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye - İran sınırında Ağrı - Gürbulak, Van - Kapıköy ve Hakkari - Esendere olmak üzere üç gümrük kapısı bulunuyor.

Bolat 2 Mart'ta X hesabından yaptığı açıklamada bu kapılarda herhangi bir olağanüstü durum olmadığını belirtti.

Açıklamaya göre Türkiye - İran arasından ticari yük geçişleri kontrollü olarak devam ediyor. Hem İran hem Türkiye kendi vatandaşlarının girişlerine izin veriyor.

Türkiye'nin 3. ülke vatandaşlarının da İran'dan girişine izin verdiğini söyleyen Bolat, " ...geçişler, ilgili tüm idari makamlarımızca ve İran tarafı ile koordinasyon içinde, kontrollü ve kesintisiz şekilde devam etmektedir" dedi.