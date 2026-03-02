“Uluslararası hukuk ve diplomasi tek çıkış yoludur”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’in ABD’nin talebi üzerine üslerin “savunma amaçlı” ve “sınırlı” biçimde kullandırılmasına ilişkin açıklamasının ardından, İran’ın Ağrotur hava üssüne insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Erhürman, askeri makamlardan alınan bilgiye göre saldırının bir İHA ile yapıldığını, olayda can kaybı yaşanmadığını ancak küçük çaplı hasar meydana geldiğini açıkladı.

Birleşik Krallık’ın önlem olarak Ağrotur’daki gerekli olmayan personelin üs bölgesinde bulundurulmamasına ilişkin bir plan hazırladığını belirten Erhürman, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının etkisiyle yaşanan olumsuz gelişmelerin bölgenin tamamı için olduğu gibi ada açısından da endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Erhürman, “Olması gereken, bir an önce sağduyunun hakim kılınması ve diplomasi ve diyalog mekanizmaları devreye sokularak saldırıların ve ölümlerin durdurulmasıdır.” ifadelerini kullandı.