Ağrotur Üssü'nde patlama iddiası

Kıbrıs'taki Ağrotur Üssü'nde patlama yaşandığı iddia ediliyor.

İngiliz Daily Mail'in aktardığına göre Limasol'daki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri üssünde patlamalar meydana geldi.

Ağrotur Üssü'nde, gece yarısı, 'güvenlik tehdidi' ilan edilmesinin ardından şiddetli patlamalar duyulduğu iddia edildi.

Üsteki personelin olası bir tehdit konusunda uyarıldığı ve 'bir sonraki duyuruya kadar evlerinize dönün ve içeride kalın' denildiği belirtildi.

Söz konusu gelişme, İngiltere Başbakanı Starmer'in "Üsleri savunma amaçlı saldırılar için ABD'ye açtık" açıklamasından kısa bir süre sonra yaşandı.