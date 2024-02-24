Lefkoşa'nın son dönemlerinde en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta önceki gece meydana gelen kavga sonucu tutuklanan 14 zanlı bugün mahkeme huzuruna çıktı, 14 zanlı 3 gün tutukluluk alırken, polis 25 kişinin daha arandığını belirtti.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis memuru Cemal Pınardan, zanlılar D.G, A.H, S.G, M.H, İ.H, O.H, C.H, E.S, M.C.K, H.K, M.H, Ş.D,E.S.K ve E.A’nın 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Lefkoşa’daki Zahra sokak ve Tanzimat Sokak’ta aralarında daha öncede var olan husumetten dolayı, Halka korku dehşet ve endişe yaratacak bir şekilde toplandıklarını ve bir kavgada yer aldıklarını söyledi.

“100’e yakın ifade toplandı, aranan 25 kişi daha var”

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gittiklerini ve ilk olarak kavgayı ayırdıklarını belirtti. Polis, olayın başlangıç saatinden itibaren Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, ilk etapta 100’e yakın ifade toplandığını ve incelenen kamera görüntülerinde tespit edilen 14 kişinin tutuklandığını, aranan 25 kişinin daha olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis meselenin soruşturmasının ilk olarak “kanunsuz topluluk” olarak başladığını ancak “vahim zarar, ciddi darp ve tecavüzü alet taşıma” soruşturmasına dönme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin sürdüğünü, kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı: “Basit kabahat”

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Avukatı Elis Sönmez müvekkillerinin işlediği suçun “kanunsuz topluluk suçu” olduğunu bunun da, “basit kabahat” olduğunu iddia ederek, talep edilen 3 günlük sürenin çok olduğunu ayrıca teminata bağlanmadan serbest bırakılmalarını talep etti.

Savcı Senem Palabıyık: “Olay, toplumda infiale neden oldu”

Avukatın itirazı üzerine söz alan İddia makamı adına Savcı Senem Palabıyık, söz konusu olayın toplumda infiale neden olduğunu ve tahkikatın devam ettiğini, davanın seyrinin değişme ihtimalinin bulunduğunu hal böyle iken zanlıların serbest bırakılmasının tahkikata olumsuz yönde etki edebileceğini belirterek kamu menfaatinin bazı durumlarda kişi hak ve özgürlüklerinin önünde olduğunu savundu.

3 gün tutukluluk

Yapılan beyanları değerlendiren Yargıç Jale Ergüden soruşturmanın devam ettiğini ve tahkikatın seyrinin değişmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu bu durumda böylesine toplumda infiale neden olayda tahkikatın salimen yürütülerek bilmesi için ilk etapta talep edilen 3 günlük sürenin uygun ve adil olduğunu belirterek zanlıların 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.